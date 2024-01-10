الأربعاء 10 يناير 2024
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"بطريرك الروم" يزور الكنيسة الكاثوليكية في مصر

كنيسة
كنيسة

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأربعاء يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، ونائب رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

رافقه خلال الزيارة جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، وأنطوان شار، القيم البطريركي العام، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر الزيارة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية والقمص لويس نصحي، وكيل الأوقاف، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية. 

خلال اللقاء، تم تبادل الأخبار كما ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية بين جميع الحضور، حيث انتهت الزيارة بالتقاط الصورة التذكارية.

لبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك والأساقفة الكاثوليك بمصر الأساقفة الكاثوليك المطران

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