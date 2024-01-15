تنفيذ 45 ألف وصلة منزلية بقرى "حياة كريمة" بمركزي أشمون والشهداء بالمنوفية

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بالمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقًا من مبدأ حق المواطنين في معرفة أهم التطورات التي تمت بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية..

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد وصله مياه شرب بإجمالي 9500 وصله منزلية لعدد 81 قريه بمركزى أشمون والشهداء، استكمال اعمال مد وتدعيم شبكات المياه اقطار مختلفة بإجمالي اطوال تقدر به 200 كم، استكمال اعمال تنفيذ منظومات الحديد والمنجنيز لعدد 17 محطه ارتوازي،استكمال اعمال دق وتغويص ابار لعدد 49 بئر ارتوازي،، استكمال اعمال انشاء محطه مياه شرب مرشحه بأشمون، تم استلام عدد 47 بئر ارتوازي، تم استلام عدد 56 الف م طولي شبكات مياه شرب، تم استلام 1 محطة مياه حديد ومنجنيز بطاقة تصميميه 75 ل/ث.

تنفيذ 15 ألف وصلة صرف صحي منزلية

وأضاف، فى مجال الصرف الصحي تم تنفيذ 15 ألف وصلة صرف صحي منزلية بإجمالي 45 ألف وصله منزليه، استكمال اعمال مد وتدعيم شبكات صرف صحي اقطار مختلفة بإجمالي اطوال تقدر به 75 كيلو متر، استكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لعدد 10 قرى بواقع 2 قريه بأشمون و8 بالشهداء، استكمال اعمال توسعات لعدد سبع محطات معالجه قائمه، استكمال مد خدمه الصرف الصحي بالشوارع عرضها اقل من 2.2 م.

كما تم استلام عدد 26250 متر طولي شبكات صرف صحي، وتم استلام 4 محطات رفع صرف صحي ( كفر الجمالة، سرسموس، كفر سرسموس، عشما ) كما تم استلام توسعات محطهةمعالجه دناصور بالإضافة الى استلام أعمال منفذة بمعرفة الهيئة القومية وهى محطه مياه القرنين بالباجور بطاقه تصميميه 500 ل/ث واستلام عدد 7محطات رفع صرف صحي ( كفر نفرة الرئيسية ‘ كفر ميت العبسى، سبك الضحاك 2،ميت العبسى ‘ كفر هلال ‘ نادر، كفر نفرة، الفرعية ).