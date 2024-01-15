إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالصف

أصيب شخصان صباح اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى في الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفور تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.