الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

على 8 مواقع.. حزب الله فى لبنان يعلن حصيلة هجماته ضد إسرائيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس الأحد.

وقال حزب الله اللبناني في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن العمليات جاءت كالتالي:

في القطاع الشرقي، في الساعة 10:30 تم استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

والساعة 12:00 استهداف قوّة القنّاصة للتجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في محيط موقع المطلّة وإصابتها إصابة مباشرة، كما أنه الساعة 12:42 استهداف قوّة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلّة) بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوّة بين قتيل وجريح.

بينما في الساعة 14:00 تم استهداف موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

وفي القطاع الغربي، ان الساعة 10:00 استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أنه الساعة 12:30 تم استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، والتصدّي لمُحلّقة تابعة للاحتلال الإسرائيلي فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى سقوطها.

بينما في الساعة 13:00 تم استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أنباء عن قصف أوكرانى مكثف على مدينة بلجرود الروسية

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 يناير 2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة