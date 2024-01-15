على 8 مواقع.. حزب الله فى لبنان يعلن حصيلة هجماته ضد إسرائيل

أعلن حزب الله في لبنان، أنه عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس الأحد.

وقال حزب الله اللبناني في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن العمليات جاءت كالتالي:

في القطاع الشرقي، في الساعة 10:30 تم استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

والساعة 12:00 استهداف قوّة القنّاصة للتجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في محيط موقع المطلّة وإصابتها إصابة مباشرة، كما أنه الساعة 12:42 استهداف قوّة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلّة) بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوّة بين قتيل وجريح.

بينما في الساعة 14:00 تم استهداف موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

وفي القطاع الغربي، ان الساعة 10:00 استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أنه الساعة 12:30 تم استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، والتصدّي لمُحلّقة تابعة للاحتلال الإسرائيلي فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى سقوطها.

بينما في الساعة 13:00 تم استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.