محمود الهباش: العنف فى الشرق الأوسط بشكل عام منبعه وجود الاحتلال الإسرائيلى

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أساس وجود العنف في الشرق الأوسط بشكل عام ومنبعه هو وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذريعة التي يمكن أن تشكل أرضية للعنف والعنف المضاد وانتشار ثقافة العنف والتطرف بسبب هذا الظلم، والذي دائمًا له انعكاسات وردود الأفعال.

وأكد أن المظلوم مثل الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يلام إذا ما انتفض في وجه الظالم وإذا ابتكر أي وسيلة لمقاومته، مشيرًا إلى أن بعض الناس تتذرع بهذه المظالم لتنفيذ أجندة خاصة مثل داعش والقاعدة ولكن الفلسطينيين لهم ما يبرر انتفاضتهم في وجه الظلم الإسرائيلي ولهم الحق في مواجهة الإرهاب، والذي اخترع الإرهاب والمنظمات الإرهابية هي المنظمات الدولية.

هذه المنظمات للتغطية على الإرهاب الإسرائيلي

وأشار إلى أن هذه المنظمات للتغطية على الإرهاب الاسرائيلي والتطرف الاستعماري والعنف الخارج عن كل الحدود الذي يتم ممارسته ضد الشعب الفلسطيني وشعوب عربية كثيرة، مؤكدًا أن للشعور بالتعالى لدى المجتمع الإسرائيلي اخترعوا مايسمى بالإرهاب السياسي، والذي لا يمت بصلة لثقافتنا ولا ديننا ولا تراثنا الحضاري ضد كل الشعوب العربية والإسلامية.