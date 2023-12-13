محمود الهباش: أمريكا صاحبة قرار استمرار أو وقف العدوان فى فلسطين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام، هو إنهاء الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني، ولهذا يجب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الطبيعية في إقامة دولته.

العدوان الصهيوني

وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الإدارات الأمريكية، هي عمليًا تُعد إدارات صهيونية مساندة لإسرائيل، وتستخدم إسرائيل وتوظفها في تحقيق سياستها العدوانية.

العلاقات الأمريكية الصهيونية

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هدفه الأساسي تحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، لذا ما يحدث في فلسطين الآن بحاجة إلى ضرورة توجيه الانتقادات والضغوط نحو الإدارة الأمريكية، معبرًا: "أمريكا صاحبة قرار استمرار أو وقف العدوان في فلسطين، والإدارة الأمريكية يمكنها أن توقف العدوان على غزة بكلمة واحدة".