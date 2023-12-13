الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش: موقف مصر من القضية الفلسطينية "تاريخى وثابث"

محمود الهباش
محمود الهباش

قال د. محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب اللجوء للمحكمة الجنائية، لافتًا إلى أنه قبل أيام استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عابس أبومازن، المدعى العام للمحكمة الجنائية في رام الله، وشدد عليه في ضرورة فتح التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت وما زالت ترتكب.

أضاف الهباش، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك قضايا مرفوعة تتعلق بالاستيطان وقضايا مذابح ضد أسر بأكملها، موضحًا أن أي مواطن فلسطيني من حقه أن يتقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية حتى لا يفلت أي منهم من المساءلة. 

وأكد أن الموقف المصري تجاه الأحداث في غزة طبيعي، ولا يمكن أن يتخيل أي أحد عربيًا أو مسلمًا، أن يكون موقف  مصر غير هذا؛ لأنه موقف تاريخي من القضية الفلسطينية فهي دائمًا مساندة للحق الفلسطيني وتعتبره واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، ومصر هي الدولة الكبرى في عالمنا العربي وهي محورية وتقف الموقف الطبيعي ولا نتخيل منها إلا هذا.

مصر خاضت كل حروبها مع إسرائيل دفاعًا عن فلسطين

وتابع أن مصر خاضت كل حروبها مع إسرائيل دفاعًا عن فلسطين، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى وخسائر كبيرة ولا يزال الموقف المصري ثابتًا، مؤكدًا أن موقف الرئيس السيسي والحكومة والدولة المصرية ضد مخططات التهجير وإعلانه بشكل صارم ومباشر عن أنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو فلسطين أو أي دولة أخرى وهذا هو الموقف المصري. 

محمود الهباش مصر القضية الفلسطينية موقف تاريخي ثابتا واجبا دينيا

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