الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العرابى": مصر الدولة الوحيدة التى تستطيع التواصل مع رام الله وغزة وإسرائيل

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على الاتصالات الدولية التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية "طوفان الأقصى"، والحرب على غزة بعده، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تسترد أرضها بالقوة والتفاوض وهذا النموذج أمر مهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية "on"، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تستطيع التواصل مع رام الله وغزة وتل أبيب في نفس الوقت، مؤكدًا أن الولايات المتحدة  بقوتها لا تستطيع التواصل مع حماس أو غزة.

زيارة “بلينكن” للمنطقة

وتابع، أن توني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، موجود في المنطقة، وسيزور إسرائيل وسيزور الرئيس الفلسطيني محمود أبومازن في رام الله.

وأكد أن مصر تستطيع كبح جماح العنف والوصول لحلول سريعة تحافظ على الشعب الفلسطيني من حالة المذابح التي تجري الآن. 

السفير محمد العرابي مصر الدولة الوحيدة التواصل رام الله غزة تل أبيب زيارة “بلينكن”

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