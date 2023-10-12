الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير محمد العرابى: كلمة الرئيس السيسى بمثابة صوت العقل والحكمة

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القوات المسلحة تحمي البلاد ولا تهدد أحدًا وذلك وسط ما نعيشه، فهي بمثابة صوت العقل والحكمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "on"، أن كلمة الرئيس السيسي، جاءت وسط ما نعيشه هي بمثابة صوت العقل والحكمة، متمنيًا بأن تتم ترجمتها إلى أفعال في الفترة المقبلة لأنها تعالج الجذور وتضع بعض الأمل للشعب الفلسطيني الذي يعاني الآلالم.

وتابع، أن المناسبة جاءت في توقيت حرج تمر به القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القوات المسلحة دائمًا موجودة للدفاع عن الحق والرئيس قال "حاربنا لنصل للسلام وهذا المدلول الرئيسي الذي يجب أن نتمسك به لأن الدم يأتي بدم وأي عملية سياسية تنتهي بالتفاوض والوصول لحل ينهي دائرة العنف التي نعاني منها في المنطقة منذ فترة طويلة". 

قوة الدبلوماسي تأتي من الوطن المتماسك

وأكد أن قوة الدبلوماسي تأتي من الوطن المتماسك وقوة الردع التي يعتمد عليها، مشيرًا إلى أنه أمس كان في مؤتمر دولي في مسقط وتحدث بكل ثقة أن دولته الكل ينظر إليها باحترام وينتظر دورها. 

محمد العرابي كلمة الرئيس السيسي صوت العقل الحكمة الأمل للشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى دعوة لضمير العالم لإنهاء أزمة القضية الفلسطينية

جهودنا مستمرة لوقف التصعيد الإسرائيلى.. "رويترز" تستعرض رسائل الرئيس السيسى

النائب حسن عمار: خطاب الرئيس السيسى رسالة للإنسانية لوقف نزيف الدماء الفلسطينى

برلماني: "التحالف الوطني" نجح في ترجمة توجيهات الرئيس السيسي لدعم غزة

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى وضعت العالم أمام مسئولياته فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى

برلمانية: الرئيس السيسي يُراهن على وعي المصريين بحجم التحديات الإقليمية

قيادى بمستقبل وطن: الرئيس السيسى جدد تأكيده على الدعم الكامل للفلسطينيين

الأكثر قراءة

استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية من منصبها

محمود التهامي: "السيد البدوي" أحد الأئمة الأربعة الذين تُشد لهم الرحال

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

فلسطين حاضرة.. المنتخب الأوليمبى يفوز على الأردن بثلاثية وديًا

عاجل.. قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023.. منتخب مصر يصطدم بـ غانا فى المجموعة الثانية

من فرنسا إلى مصر.. قصة حب خالدة وثقتها زوجة عميد الأدب العربي طه حسين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل