السفير محمد العرابى: كلمة الرئيس السيسى بمثابة صوت العقل والحكمة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القوات المسلحة تحمي البلاد ولا تهدد أحدًا وذلك وسط ما نعيشه، فهي بمثابة صوت العقل والحكمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "on"، أن كلمة الرئيس السيسي، جاءت وسط ما نعيشه هي بمثابة صوت العقل والحكمة، متمنيًا بأن تتم ترجمتها إلى أفعال في الفترة المقبلة لأنها تعالج الجذور وتضع بعض الأمل للشعب الفلسطيني الذي يعاني الآلالم.

وتابع، أن المناسبة جاءت في توقيت حرج تمر به القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القوات المسلحة دائمًا موجودة للدفاع عن الحق والرئيس قال "حاربنا لنصل للسلام وهذا المدلول الرئيسي الذي يجب أن نتمسك به لأن الدم يأتي بدم وأي عملية سياسية تنتهي بالتفاوض والوصول لحل ينهي دائرة العنف التي نعاني منها في المنطقة منذ فترة طويلة".

قوة الدبلوماسي تأتي من الوطن المتماسك

وأكد أن قوة الدبلوماسي تأتي من الوطن المتماسك وقوة الردع التي يعتمد عليها، مشيرًا إلى أنه أمس كان في مؤتمر دولي في مسقط وتحدث بكل ثقة أن دولته الكل ينظر إليها باحترام وينتظر دورها.