لسداد الفاتورة.. موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024

يهتم المواطنون بمعرفة طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء وموعد صدور فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024، وذلك لسدادها ضمن الخدمات التي تسدد شهريًا كالإنترنت والتليفون الأرضي والغاز والمياه. وفي هذا السياق كثف مستخدمو العدادات التقليدية والميكانيكية البحث غن عن كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024 محرك البحث جوجل للحصول على فاتورة تعبر عن استهلاكهم بدقة.

موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024

في هذا السياق، حددت هيئة رقابة الكهرباء وحماية المستهلك التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات الخاصة بتسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير الحالي 2024، وذلك حتى يوم 20 من نفس الشهر، مع مراعاة تحديد موعد ثابت لإدخال القراءة شهريا.

رقم إدخال قراءة عداد الكهرباء

يمكن للمستهلك إدخال قراءة استهلاك عداد الكهرباء لشهر يناير 2024 عن طريق الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على الرقم "121"، أو زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء، أو تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" واستخدامه لإدخال القراءة الخاصة بك. هذا حسب ما أوضحه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كيفية ادخال قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024

يمكنك أيضًا إدخال قراءة العداد من خلال خدمة "تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية" عبر تطبيق الهواتف الذكية لنظام الأندرويد المتوفر على متجر التطبيقات Google Play، يمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:



- قم بفتح متجر Google Play.

- ابحث عن اسم التطبيق في شريط البحث واضغط على "بحث".

- حدد التطبيق من قائمة النتائج وقم بتثبيته على هاتفك.

- افتح التطبيق واختر "شركة مصر العليا".

- أدخل البيانات الموجودة على الإيصال داخل التطبيق.

- اضغط على "الحصول على اسم المشترك".

- أدخل قراءة العداد يدويًا كما هي في العداد، واضغط على علامة (صح).

- قم بإرفاق صورة واضحة للعداد ثم اضغط على "موافق".

- في النهاية، ستظهر رسالة تؤكد حفظ القراءة بنجاح.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

، يمكنك سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024 عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

• قم بزيارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــــا.

• اختر خيار دفع الفاتورة.

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

• أدخل بيانات العداد بدقة، مثل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الكهرباء.

• اضغط على خيار السداد باستخدام بطاقة الفيزا.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء باستخدام بطاقة الفيزا

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