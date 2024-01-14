الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لسداد الفاتورة.. موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

يهتم المواطنون بمعرفة طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء وموعد صدور فاتورة  الكهرباء لشهر يناير 2024، وذلك لسدادها ضمن الخدمات التي تسدد شهريًا كالإنترنت والتليفون الأرضي والغاز والمياه. وفي هذا السياق كثف مستخدمو العدادات التقليدية والميكانيكية  البحث غن عن كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024  محرك البحث جوجل للحصول على فاتورة تعبر عن استهلاكهم بدقة.

موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024 

في هذا السياق، حددت هيئة رقابة الكهرباء وحماية المستهلك التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات الخاصة بتسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير الحالي 2024، وذلك حتى يوم 20 من نفس الشهر، مع مراعاة تحديد موعد ثابت لإدخال القراءة شهريا.

رقم إدخال  قراءة عداد الكهرباء

يمكن للمستهلك إدخال قراءة استهلاك عداد الكهرباء لشهر يناير 2024 عن طريق الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على الرقم "121"، أو زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء، أو تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" واستخدامه لإدخال القراءة الخاصة بك. هذا حسب ما أوضحه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كيفية ادخال  قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024 

 يمكنك أيضًا إدخال قراءة العداد من خلال خدمة "تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية" عبر تطبيق الهواتف الذكية لنظام الأندرويد المتوفر على متجر التطبيقات Google Play، يمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:
 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا وطرق السداد

المنصة الموحدة للكهرباء| طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

شرائح الكهرباء 2024 لعدادات المنازل والتجارية في فاتورة يناير

- قم بفتح متجر Google Play.

- ابحث عن اسم التطبيق في شريط البحث واضغط على "بحث".

- حدد التطبيق من قائمة النتائج وقم بتثبيته على هاتفك.

- افتح التطبيق واختر "شركة مصر العليا".

- أدخل البيانات الموجودة على الإيصال داخل التطبيق.

- اضغط على "الحصول على اسم المشترك".

- أدخل قراءة العداد يدويًا كما هي في العداد، واضغط على علامة (صح).

- قم بإرفاق صورة واضحة للعداد ثم اضغط على "موافق".

- في النهاية، ستظهر رسالة تؤكد حفظ القراءة بنجاح.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

، يمكنك سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024 عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

• قم بزيارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــــا.

• اختر خيار دفع الفاتورة.

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

• أدخل بيانات العداد بدقة، مثل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الكهرباء.

• اضغط على خيار السداد باستخدام بطاقة الفيزا.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء باستخدام بطاقة الفيزا
 إقرأ أيضًا: المنصة الموحدة للكهرباء| طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

عداد الكهرباء طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024 كيفية ادخال قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024 سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024 فاتورة الكهرباء ادخال قراءه عداد الكهرباء قراءة عداد الكهرباء

مواد متعلقة

المنصة الموحدة للكهرباء| طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

أبوعبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطينى

حقيقة تبكير زيادة المعاشات 2024 وموعد تطبيقها رسميا والفئات المستحقة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة