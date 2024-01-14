مطالبات بتعميم ماكينات إصدار تذاكر زيارة المواقع الأثرية

بدأ خلال الأيام القليلة الماضية، تشغيل أولى ماكينات إصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بالخدمة الذاتية، وذلك في منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر، حيث تتيح الماكينات للزائرين من المصريين والسائحين شراء تذاكر دخول هذه المتاحف والمواقع باستخدام الكروت البنكية الخاصة بهم، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي.

أولى ماكينات تذاكر زيارة المواقع الأثرية

وطالب العديد من المواطنين بتعميم الفكرة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تكون متوفرة لجميع المصريين زيارة أي من الأماكن الأثرية والمتاحف بطريقة سهلة.

يقول عاطف حسين، أحد المواطنين، إن تنفيذ ماكينة تذاكر لزيارة لمواقع الأثرية والمتاحف أمر طبيعي في الوقت الحالي لمواكبة التطور التكنولوجي التي تشهده البلاد والعالم أجمع، خاصة وأن كافة التعاملات أصبحت بالماكينات الذكية واستخراج تذاكر أو كروت منها.

ماكينات تذاكر المواقع الأثرية

أشاد رامي سمير، أحد المواطنين، بتنفيذ ماكينة تذاكر لزيارة المواقع الأثرية والتي توفر كثيرا من الوقت والمجهود على المواطنين محبي الأماكن الأثرية وزيارتها بشكل مستمر، وطالب بضرورة تعميم الفكرة وتنفيذها في كافة محافظات جمهورية مصر العربية خاصة وأن جميع محافظات مصر تتمتع بأماكن أثرية ومتاحف عظيمة.

أضاف كريم محمد، أحد المواطنين، أن عمل ماكينات تذاكر زيارة المواقع الأثرية، أمر مهم خاصة للأجانب والسائحين المقبلين على مصر، كونه يوفر عليهم الحصول على تذاكر من الموظفين أو غيرها من الطرق، فهو أمر من المؤكد سوف يساعد في تنشيط السياحة في مصر، لذلك لا بد من تعميم تلك الفكرة في كافة محافظات مصر.