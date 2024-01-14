الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

شهداء
شهداء

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأوضحت الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمت طواقهما جثمان شابين، أطلق عليهما النار في وادى الريم قرب سعير.

txt

100 يوم من العدوان| استمرار الدعم الدولى للقضية الفلسطينية يضع الاحتلال فى ورطة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير.

فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه بلدة دير سامت غرب الخليل، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وذكرت مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة دير سامت، أصيب خلالها شاب برصاصة من النوع الحي في قدمه، وتم نقله إلى مركز دير سامت الصحي لتلقي العلاج.

txt

"الصحافة تحت النيران".. صحفيون فلسطينيون يواجهون محاولات الإبادة من الاحتلال

إصابات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الاحتلال فى جنين

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في يعبد غرب جنين، كما داهمت عددا من منازل المواطنين.

وقالت مصادر أمنية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت فرقة مشاة وداهمت عدة أحياء، وشنت حملات تمشيط واسعة، ونشرت القناصة على أسطح المباني والمحلات، وداهمت عدة منازل، وشنت حملة تفتيش ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالإختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددًا من الآليات العسكرية، تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

كما انقطع التيار الكهربائي في مخيم جنين بالتزامن مع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

الهلال الأحمر الفلسطيني بلدة سعير الخليل الإحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية

الأكثر قراءة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

لليوم الخامس.. أين اختفى "غريق لوران" في بحر الإسكندرية؟

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة