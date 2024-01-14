الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأوضحت الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمت طواقهما جثمان شابين، أطلق عليهما النار في وادى الريم قرب سعير.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير.

فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه بلدة دير سامت غرب الخليل، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وذكرت مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة دير سامت، أصيب خلالها شاب برصاصة من النوع الحي في قدمه، وتم نقله إلى مركز دير سامت الصحي لتلقي العلاج.

إصابات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الاحتلال فى جنين

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في يعبد غرب جنين، كما داهمت عددا من منازل المواطنين.

وقالت مصادر أمنية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت فرقة مشاة وداهمت عدة أحياء، وشنت حملات تمشيط واسعة، ونشرت القناصة على أسطح المباني والمحلات، وداهمت عدة منازل، وشنت حملة تفتيش ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالإختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددًا من الآليات العسكرية، تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

كما انقطع التيار الكهربائي في مخيم جنين بالتزامن مع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.