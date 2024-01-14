أتاحت بعض القنوات مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق التي تحصل عليها بصورة حصرية مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، ومباراة منتخب مصر وموزمبيق هي أولى المبايات في كأس الأمم الافريقية 2024، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق وموعدها.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

يواجه منتخب مصر ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، في السابعة مساءً يوم الأحد 14 يناير 2024 على ملعب ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار التي تستضيف هذه النسخة من كأس أمم افريقيا 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 السعودية، تولى الحكم الموريتاني دحان بيدا إدارة المباراة.

حيث تدور النسخة 34 من كأس الأمم انطلاقا من 13 يناير/كانون الثاني لغايةوتستمر طولة كأس أمم افريقيا حتى 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبا.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق

تنقل قنوات beIN Sports مباراة منتخب مصر وموزمبيق بالإضافة إلى عدد من القنوات المفتوحة ومنها:

تردد قناة الجزائر الأولى: نايل سات، التردد: 10992 الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500 - عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغرب الرياضية: نايل سات، التردد: 12303، استقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الرياضية المغربية الأولى: التردد: 11642، استقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة فوكس سبورت:Hot Bird 13B، التردد: 11013، الااستقطاب عمود، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة تيلي تشاد: Amos 4W،التردد 11207، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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