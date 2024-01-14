المشدد 15 سنة للمتهمين بالاتجار في الشابو بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، معاقبة المتهم "ع.س.ع" 34 سنة و"ع.م.ا" 34 سنة، عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامها بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.