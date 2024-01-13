التحريات تكشف تفاصيل جديدة في مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

كشفت تحريات رجال مباحث بولاق أبو العلا برئاسة المقدم أحمد التحيوي، تفاصيل جديدة في وفاة فتاة سقطت من الطابق الـ26 من شرفة غرفة بداخل فندق شهير بدائرة القسم.

وأكدت التحريات، أن الفتاة طلبت من الموظفين الصعود لمعاينة غرفة للإقامة بداخلها وفوجئوا بسقوطها جثة هامدة ولقت مصرعها في الحال.

وباستدعاء أهلية الفتاة نفوا وجود شبهه جنائية في وفاتها وأفادوا بأنها تعاني من أزمة نفسية خلال الشهور الماضية

ومن جانبها أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم السبت، استدعاء موظفي فندق شهير لسماع أقوالهم في سقوط فتاة من الطابق الـ26 في أحد الفنادق التابعة لوسط القاهرة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الفتاة، أنها في العقد الثالث من العمر مصابة بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالعظام والرأس مما أسفر عن الوفاة في الحال.

وأمرت النيابة باستدعاء بعض موظفي الفندق لسؤالهم حول الواقعة، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل وخارج الفندق، واستكمال التحريات.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة الفتاة، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليمها لذويها.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بسقوط فتاة عمرها 22 سنة تعمل بفندق شهير وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق أبو العلا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ وحرر محضر بالحادث.