الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة أسوان: الاختبارات الإلكترونية توفر الجهد والوقت على الطلاب

جامعة اسوان
جامعة اسوان

قال الدكتور أيمن محمود عثمان  رئيس جامعة أسوان، إنه في ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها لعام 2030 في دعم منظومة الجامعات المصرية للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية، تعمل جامعة أسوان على تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية علي الطلاب والتي توفر الجهد والوقت علي طلاب الكليات العلمية والعملية مثل كلية الطب والتمريض والتي ستتطبق تدريجيًا علي باقي كليات الجامعة.

 تطوير منظومة البحث العلمي

وأضاف رئيس جامعة أسوان، وهذا التطور الذي تشهده الجامعة في مجال التصنيف العلمي يعد إعجازا وليس إنجازا، لأن الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتي ذلك في إطار ما تشهده الجامعة من تطوير في منظومة البحث العلمي، والمنظومة التعليمية بالجامعة.

7 معامل إلكترونية لتمكين الطلاب من أداء الاختبارات إلكترونيا


وأضاف الدكتور أيمن عثمان في تصريحات صحفية، أن مركز الاختبارات الإلكترونية الذي تم افتتاحه بالمقر الإدارى الجديد بالحرم الجامعى بصحارى منذ عام 2022م، ويضم 7 معامل إلكترونية تتراوح سِعة المعمل ما بين 50 إلى 220 جهاز كمبيوتر، بإجمالى  730جهاز لخدمة طلاب الجامعة، لأداء الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة. 
 

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وفي إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول قام، اليوم الأحد، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بتفقد لجان امتحانات كلية التمريض، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة بمركز الاختبارات الالكترونية.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إلي أن كلية التمريض بجامعة أسوان تم إنشاؤها منذ عام 2012، والتي تضم 8 أقسام وهي تمريض باطني، وتمريض جراحة، وتمريض نساء وتوليد، وتمريض أطفال، وتمريض مسنين، بجانب تمريض صحة عامة، وتمريض إدارة مستشفيات،  وتمريض نفسي، وهى تعد من الكليات التي بها كثافة عالية من الطلاب.

كما قام نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بالاطمئنان علي انتظام أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية للعام الجامعي 2024/2023م التي يؤديها طلاب كلية التمريض بمركز الاختبارات الالكترونيه بصحاري.
 

أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان الدولة الاختبارات الالكترونية البحث العلمي

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