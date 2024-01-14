مدبولى: غياب التخطيط أدى لظهور العشوائيات غير الآمنة

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "إنه كان يعيش في مصر مئات الآلاف من الأسر المصرية في مناطق غير آمنة، وأطفال ينشأون في ظروف غير آدمية"، مؤكدًا أن مصر استطاعت التغلب على هذا التحدي.

وأضاف مدبولي ـ خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ـ أن الدولة أنفقت لإسكان محدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة أكثر من نصف تريليون جنيه.

وأشار إلى التحديات الجسيمة التي واجهت الدولة لإنهاء المناطق العشوائية التي تشكلت بفضل سوء التخطيط للمدن؛ ما كلف الدولة الكثير لتصحيح هذا الوضع لإنشاء مناطق آمنة بصورة إنسانية بعيدة عن العشوائية، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين".

وقال مدبولي: "إن الدولة تنشئ المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع لأولادنا وأحفادنا حتى يجدوا أماكن سليمة وآمنة يعيشون بها"، محملًا المسئولين السابقين مسئولية تفاقم أزمة الإسكان جراء عدم التخطيط السليم للمنطقة، ما أدى إلى ظهور العشوائيات غير الآمنة في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حاليًا على محورين هما: تطوير العمران القائم الذي كان مهملًا، وبناء المستقبل لعدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى في البلاد.

وأكد مدبولي حرص الدولة على الاستعانة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية وأحسن الشركات في العالم المتخصصة في تنفيذ مثل هذه المشروعات والأبراج لتنفيذها في المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة..معربًا عن شكره لشركة (سيسيك) الصينية على مجهوداتها الحثيثة والمحترفة بالتعاون مع الأيدي المصرية لإنشاء الأبراج في العاصمة.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تشغيل مشروع الأبراج ستتوفر الكثير من فرص العمل للشباب ما يضيف للاقتصاد المصري.

معظم دول العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن إدارية جديدة أو عواصم إدارية

وقال مدبولي في كلمته خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "إن هناك من شكك في مشروع العاصمة الإدارية العملاق بأنه لن يكتب له النجاح، واليوم أقول لكم إن معظم دول العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن إدارية جديدة أو عواصم إدارية جديدة لكل الدول الكبرى بما فيها الصين التي تقوم نفسها بعمل حي إداري كبير داخل العاصمة، هذا الكلام يؤكد أننا كنا مستشرفين المستقبل".

وأضاف رئيس الوزراء: "أن القاهرة القديمة تضخمت بصورة كبيرة جدًا، وأصبح من الضروري علينا أن نخرج بالأنشطة الإدارية والحكومية للخارج ونجذب التنمية المستقبلية لأماكن أخرى، لأن القاهرة أصبحت مكدسة، وهذا ما عملنا عليه من فكرة إنشاء العاصمة الإدارية، ومن أول يوم نعمل على فكرة ربط المدينة والعاصمة الإدارية بالقاهرة وباقي مدن الجمهورية من خلال شبكة متطورة جدًا من وسائل النقل الحديثة سواء القطار كهربائي فائق السرعة والقطار الكهربائي الخفيف المونوريل والأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى شبكة طرق عملاقة تربط العاصمة الإدارية بكل منطقة في مصر".

وتابع: "أن الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة أصبح يتواجد فيه 50 ألف موظف من المصريين ويتنقلون بمنتهى السلاسة، وبدأ العديد منهم يسكنون داخل العاصمة الإدارية أو المدن القريبة منها وبدأنا نضع لبنات النجاح لنقل السكان والموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة".

وقال مدبولي: "اليوم مع كل هذه المشروعات انتهينا من تسكين الحي السكني الأول (إسكان الموظفين في العاصمة أي ما يقرب من 10 وحدات سكنية في مدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة) وسننتهي من المرحلتين الثانية والثالثة خلال الشهور المقبلة، لكن الأهم أن أول حي سكني R3 الذي تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية كانت توجد به 24 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات واليوم تم بيعها بالكامل وما يتواجد أعداد بسيطة للغاية".