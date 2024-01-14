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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مدبولى: تمويل العاصمة الإدارية ليس من أموال الدولة وأرباحها تجاوزت 20 مليارًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: تمويل العاصمة الإدارية ليس من أموال الدولة وأرباحها تجاوزت 20 مليارًا 
 

جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى  مدبولي اليوم الأحد التأكيد على أن عملية تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ليست من أموال الدولة إنما تم إنشاؤها من خلال شركات التطوير العقاري العملاقة..قائلًا: إن "ما يتردد من أن تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من أموال الدولة غير صحيح على الإطلاق، إنما تم إنشاؤها من خلال شركات التطوير العقاري العملاق".

رئيس الوزراء: مبادرة "سكن لكل المصريين" وصلت إلى مليون وحدة

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وزير الإسكان يتفقد تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة السويس الجديدة

 

أرباحها تجاوزت 20 مليار جنيه


وأكد مدبولي ـ في كلمة خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم البرج الأيقوني والتي تنفذها شركة (سيسيك) الصينية لصالح وزارة الإسكان اليوم ـ أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت أرباحًا تجاوزت 20 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى نجاح المشروع.. منوهًا بأن معدلات الإشغال للعاصمة الإدارية سيسبق أي مكان في العالم والذي يحتاج على الأقل إلى 20 عامًا، أما العاصمة سيكون بحد أقصى من 3 أو 4 سنوات على الأكثر ستكون هناك حياة فى المدينة.
ونوه بأن حجم المشروعات التي تنفذ في العاصمة القديمة هائل من تطوير إنشاء مناطق ترفيه وخدمية وإنشاء مشروعات مثل تلال الفسطاط.. قائلًا: "إنه كانت توجد مناطق مهملة وتحولت اليوم إلى مناطق خضراء ومناطق حضرية".


وكشف رئيس الوزراء عن أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين" وصلت إلى مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كل رقعة من مصر.
وأشار مدبولي إلى الأزمات المتعلقة بمشكلة الإسكان قبل عام 2011..قائلًا: "إنه بفضل المبادرة التي أطلقها الرئيس تراجعت حدة هذه المشكلة بصورة كبيرة، وأصبحت الدولة المصرية قادرة بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم كافة أنواع الإسكان التي تغطي الطلب بالرغم من الزيادة السكانية". 
وأوضح رئيس الوزراء أن المليون وحدة سكنية كلفت الدولة أكثر 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة سكن بديل للمناطق غير آمنة.. مؤكدًا قدرة الدولة على إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالإسكان، وذلك من خلال العمل على تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وإنشاء وحدات سكنية جديدة تضمن حياة إنسانية لكل المصريين في كافة ربوع البلاد. 

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