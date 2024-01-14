السجن 15 سنة لعاطل اعتدى على قاصر فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، بمعاقبة المتهم عاطل بالسجن 15 عامًا غيابيًا؛ لاتهامه بالاعتداء على طالبة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12741 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، ببلاغ من والدة المجنى عليها، بقيام المتهم بالتعدى على نجلتها.

تبين من التحقيقات، أن التحريات دلت إلى وجود علاقة عاطفية بين المتهم "ط م.م" عاطل، وبين المجنى عليها "ج.ال.ع" 15 سنة طالبة، وقام المتهم بالتعدى عليها دون إكراه أو تهديد، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.