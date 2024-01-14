مستثمر: الدولة حريصة على توطين صناعة الإلكترونيات بـ"اقتصادية القناة"

نفذت الحكومة العديد من الإجراءات التحفيزية؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجحت الدولة في إقرار محفزات وإعفاءات كبيرة لجذب استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وقال المهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مصنع وادي السيليكون، إن الدولة غيرت وجهة نظر التعامل مع المستثمر وأتاحت له فرصة كبيرة لتنمية حجم أعمالهم، مشيرا إلى أن هناك رغبة من عدد من المستثمرين الأجانب في التواجد في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من ضمنها مصنع "وادي السيليكون" للصناعات الإلكترونية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية، تعد رسالة طمأنة للمستثمرين أن الدولة جادة في تهيئة بيئة جيدة للاستثمار في مصر.

وأوضح الخواجة، أن المشروع يعمل في نشاط إنتاج أجهزة الموبايل والإكسسوارات الذكية الخاصة به، ويضم ٥ خطوط إنتاج، منها ٣ خطوط للتجميع وخطان تغليف، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الشهرية تصل إلى ١٥٠ ألف وحدة لكل الخطوط.

وأوضح أن المشروع يُقام على مساحة ١٣٥٠ م٢، ويضم خط إنتاج السماعات اللا سلكية، وخط إنتاج التليفونات المحمولة، وخط إنتاج الساعات الذكية، فضلًا عن تفقُد نماذج للمنتجات النهائية.



وتابع أن زيارة رئيس الوزراء أعطت دفعة كبيرة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، مؤكدًا اهتمام رئيس الوزراء الكبير بالاستثمار في قطاع صناعة الإلكترونيات ونقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المصري، بجانب اهتمامه بجودة المنتج النهائي ومطابقته للمعايير العالمية.

المصانع الجديدة وفرت فرص عمل للشباب

وأشار الخواجة، إلى أن زيارة رئيس الحكومة طمأنت المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تعصف بالعالم، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للمستثمرين وحرصها على تذليل كافة العقبات التى قد تواجههم.

وأوضح، أن حجم الاستثمارات بالمشروع يزيد على ٢٥ مليون جنيه، ويصل حجم العمالة إلى ٨٠ عاملا مع وجود خطط لزيادة ذلك العدد كي يصل إلى ١٥٠ عاملًا.

وأشار الخواجة، إلى أن مصنع وادي السيليكون يُعد أول مصنع متخصص في مصر في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء، من الساعات الذكية وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، وذلك من خلال تشغيل ٣ خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات.

وحاز مصنع وادي السيليكون على شهادات الجودة العالمية الأيزو 9001 و45001 ومبني على أحدث النظم التكنولوجية ومزود بأحدث أجهزة الاختبارات والجودة وذلك لضمان خروج المنتجات بنفس الجودة العالمية.

من جهتها قالت الشركة الصينية الرائدة في صناع الإكسسوارات الذكية "أورايمو"، تعتبر زيارة رئيس الوزراء لمصنعنا في مصر لحظة تاريخية بالنسبة لنا، مشيرة إلى أن اهتمام الحكومة بالصناعة المحلية يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير الدعم للشركات التكنولوجية المحلية.

وأكدت أن زيارة رئيس الوزراء لخطوط الإنتاج، تمثل دفعة قوية لمنتجات الشركة في السوق المصري، مشيرة إلى أن توجهها نحو التصنيع المحلي يأتي كجزء من استراتيجيتها التجارية وفي إطار المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقالت إن اختيارها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مصنعها في مصر يعود إلى الموقع الجغرافي المميز وسهولة التصدير إلى دول أفريقيا، مؤكدة إيمانها بقدرات مصر التصنيعية وكفاءة القوى العاملة المحلية.

وأضافت: “تؤكد هذه الزيارة على قوة قطاع الإنتاج في مصر وتعزز ثقتنا في الاستثمار المحلي، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الحكومة في إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات التصنيعية في البلاد”.