من غرفة العمليات "الفولي" يتابع امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي العام

تابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير 2024، حيث بدأت "اليوم" امتحانات الصف الثاني الثانوي العام لمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الامتحان 34669 طالبا وطالبة في 153 مدرسة ثانوي على مستوى المحافظة.

وتواصل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات واطمأن على مستوى الامتحان ومدى مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، والاطمئنان على دخول الطلاب على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15%.

وأكد الفولي على استمرار المتابعة لأعمال الامتحانات أول بأول والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير للعام الدراسي الحالي 2024، والتي ستنطلق يوم الأربعاء 17 وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري، وموجهًا بالجاهزية الكاملة لكافة عناصر المنظومة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الحالة العامة لإنتظام الامتحانات أولًا بأول حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أنهت كافة استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بتجهيز 401 لجنة لإستقبال 82 ألف و477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الإمتحانات وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.