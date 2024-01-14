الإعلان الدعائي الأول لفيلم الرعب Abigail (فيديو)

كشفت شركة يونيفرسال للإنتاج السينمائي عن الإعلان الدعائي الأول لفيلم الرعب Abigail، وهذا الفيلم هو التعاون الجديد لثنائي الإخراج تايلر جيليت ومات بيتينيلي أولبن مع النجة ميليسا باريرا، بعد أن تألقوا معًا في الجزئي الخامس والسادس من Scream، والذي من المقرر يطلق Abigail في السينمات يوم 19 أبريل 2024.



الإعلان الدعائي الأول لفيلم الرعب Abigail



والفيديو الذي نشرته شركة الإنتاج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يبدأ بظهور طفلة بريئة تنتهي من عرض الباليه الخاص بها وتتجه لبيتها حتى تختطفها عصابة مكونة من عدد من النجوم، ويزعم رئيسهم (جيانكارلو إسبوسيتو) أنه سيرجعها لوالدها مقابل 50 مليون دولار.



أبيجيل فتاة صغيرة تعيش في مدينة مغلقة الحدود منذ سنوات عديدة بسبب انتشار عدوى خطيرة، وكان والدها واحد من المصابين بتلك العدوى، واقتيد خارج البلدة حين كانت في السادسة من عمرها، وتقرر أبيجيل أن تخرج للبحث عن والدها.



أبيجيل فتاة صغيرة تعيش في مدينة مغلقة الحدود منذ سنوات عديدة بسبب انتشار عدوى خطيرة، وكان والدها واحد من المصابين بتلك العدوى، واقتيد خارج البلدة حين كانت في السادسة من عمرها، وتقرر أبيجيل أن تخرج للبحث عن والدها.



