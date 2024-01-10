غدًا.. الغناء فى نيجيريا والطعام المغربى فى "زووم إفريقيا"

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على (CBC) حلقة جديدة ومميزة عن مواهب أبناء القارة السمراء، وذلك يوم غدٍ الخميس.

عن الفن والموسيقى في القارة السمراء، تجري الإعلامية سالي عاطف، لقاء مع أنيتا، مطربة من نيجيريا، للحديث عن الفن والموسيقى في بلدها.

حول الطعام المغربي وجماله وأشهر أنواعه تستضيف سالي عاطف، الشيف سلوي بلقوح، من الفيدرالية المغربية لفنون الطبخ.

يسلط البرنامج الضوء على معرض Destination Africa وهو أهم حدث للتبادل التجاري في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، والذي جمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الإفريقية.

كما يستضيف د.رامي زهدي، خبير الشئون الإفريقية، للحديث عن الاستثمار في إفريقيا والمشاريع المصرية في دول القارة السمراء.