الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على موعد عرض وتفاصيل برنامج "إكسر size" على قناة CBC

البرنامج
البرنامج

تعرض قناة "CBC" بداية من يوم غد الجمعة 12 يناير، برنامج "إكسر size" من تقديم الكابتن نور خطاب، وهو برنامج يقدم العديد من الأفكار والنصائح لتغيير حياة الإنسان إلى الأفضل.

موعد عرض وتفاصيل برنامج "إكسر size" على قناة CBC

يستعرض "خطاب" من خلال البرنامج الذي يذاع في الخامسة والنصف مساء، طرق وأفكار ونصائح حول كيفية تحويل الإنسان مراحل الفشل في حياته إلى محطات انطلاق جديدة من خلال الإرادة ووضع نظام جديد عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي سليم ليطور الإنسان من نفسه دائمًا ويكتشف مناطق في شخصيته وحياته لم يكن يتخيلها.

البرنامج يٌقدّم قصص ملهمة

يأخذ البرنامج المشاهدين في رحلة يستعرض خلالها نور خطاب العديد من القصص الملهمة لشخصيات كثيرة واجهوا العديد من الصعوبات والتحديات القاسية في حياتهم وكيف قاموا بمواجهتها وحولوا نقاط الضعف إلى قوة ووصلوا إلى نجاحات وبطولات دولية.

موعد عرض وتفاصيل برنامج "إكسر size"

يستضيف البرنامج العديد من النجوم الذين يتحدثون عن تجاربهم الشخصية وكيف ساعدتهم الرياضة على تنظيم حياتهم الشخصية بالإضافة إلى أهميتها في حياتهم المهنية، حيث أن مظهرهم ولياقتهم البدنية والصحية من أهم عوامل النجاح والاستمرار.
https://www.youtube.com/watch?v=XomsXArMTAA

من هو الكابتن نور خطاب استشاري علم التغذية والرياضة؟

الكابتن نور خطاب، هو استشاري علم التغذية والرياضة، وحل في وقت سابق ضيفًا على برنامج كابيتانو مصر أكبر وأحد أهم البرامج الكروية في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب، وكان البرنامج يٌذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للكشف عن المواهب الرياضية والكروية في عالم الساحرة المستديرة والذين حينها حصلوا على نصائح ذهبية من الكابتن نور خطاب، مقدم برنامج  "إكسر size" الجديد.

برنامج برنامج احتياج على قناة سي بي سي برنامج إكسر size قصص ملهمة موعد عرض وتفاصيل برنامج إكسر size وتفاصيل برنامج إكسر size

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟