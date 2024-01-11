تعرف على موعد عرض وتفاصيل برنامج "إكسر size" على قناة CBC

تعرض قناة "CBC" بداية من يوم غد الجمعة 12 يناير، برنامج "إكسر size" من تقديم الكابتن نور خطاب، وهو برنامج يقدم العديد من الأفكار والنصائح لتغيير حياة الإنسان إلى الأفضل.

موعد عرض وتفاصيل برنامج "إكسر size" على قناة CBC

يستعرض "خطاب" من خلال البرنامج الذي يذاع في الخامسة والنصف مساء، طرق وأفكار ونصائح حول كيفية تحويل الإنسان مراحل الفشل في حياته إلى محطات انطلاق جديدة من خلال الإرادة ووضع نظام جديد عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي سليم ليطور الإنسان من نفسه دائمًا ويكتشف مناطق في شخصيته وحياته لم يكن يتخيلها.

البرنامج يٌقدّم قصص ملهمة

يأخذ البرنامج المشاهدين في رحلة يستعرض خلالها نور خطاب العديد من القصص الملهمة لشخصيات كثيرة واجهوا العديد من الصعوبات والتحديات القاسية في حياتهم وكيف قاموا بمواجهتها وحولوا نقاط الضعف إلى قوة ووصلوا إلى نجاحات وبطولات دولية.

موعد عرض وتفاصيل برنامج "إكسر size"

يستضيف البرنامج العديد من النجوم الذين يتحدثون عن تجاربهم الشخصية وكيف ساعدتهم الرياضة على تنظيم حياتهم الشخصية بالإضافة إلى أهميتها في حياتهم المهنية، حيث أن مظهرهم ولياقتهم البدنية والصحية من أهم عوامل النجاح والاستمرار.

https://www.youtube.com/watch?v=XomsXArMTAA

من هو الكابتن نور خطاب استشاري علم التغذية والرياضة؟

الكابتن نور خطاب، هو استشاري علم التغذية والرياضة، وحل في وقت سابق ضيفًا على برنامج كابيتانو مصر أكبر وأحد أهم البرامج الكروية في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب، وكان البرنامج يٌذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للكشف عن المواهب الرياضية والكروية في عالم الساحرة المستديرة والذين حينها حصلوا على نصائح ذهبية من الكابتن نور خطاب، مقدم برنامج "إكسر size" الجديد.