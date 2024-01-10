الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبا الرافعى تنتظر عرض الجزء الثانى من "وبينا ميعاد"

صبا الرافعي
صبا الرافعي

تنتظر الفنانة صبا الرافعي عرض مسلسلها الجديد "وبينا ميعاد" الجزء الثاني والذي سيتم عرضه عبر منصة watch it، ومجموعة قنوات Dmc والذي تلعب فيه صبا دور دينا وهي مهندسة ديكور ويعتبر دورها ظهورًا خاصًا سيقلب أحداث العمل ويفجر مفاجأة كبيرة ضمنها.

المسلسل تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة ويلعب بطولته النجوم صبري فواز وشيرين رضا وبسمة أحمد ومدحت صالح والكثير من النجوم.

على صعيد آخر، تستعد صبا قريبًا لإطلاق أغنية جديدة من كلماتها وتتكتم صبا ذكر أية تفاصيل عنها حتى إطلاقها.

وصبا ممثلة ومخرجة درست الإخراج في أكاديمية المخرج الراحل رأفت الميهي وقدمت فيلمًا قصيرًا من إخراجها بعنوان "الرحلة" حصد الكثير من الجوائز وصورته في أسوان.

صبا الرافعي بينا ميعاد نيلسل بينا ميعاد مسلسل بينا ميعاد الجزء الثاني

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