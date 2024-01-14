الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول تعليق من طه دسوقى بعد نجاح أولى حلقات "حالة خاصة"

أبطال مسلسل حالة
أبطال مسلسل حالة خاصة

أعرب الفنان طه دسوقي، بطل مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض حاليًا عبر المنصة الرقمية watch it، عن سعادته الكبيرة بنجاح أول 4 حلقات من مسلسله الذي يعد أولى بطولاته المطلقة، وتشاركه فيه الفنانة غادة عادل، التي تلعب دور المحامية أماني النجار، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وموسيقي تصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة.

وتابع "دسوقي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الحمد لله على نجاح مسلسل حالة خاصة كانت هذه الشخصية بمثابة تحدي جديد، خاصًة أنها شخصية شاب مصاب بالتوحد، ويريد أن يحقق أمنيات والدته فيه كما كانت تتمنى وهي طريحة على فراش الموت، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم تتوالي التحديات له داخل الأحداث".

وأضاف: ساعدني بالفعل في شخصية "نديم أحمد أبو سريع" شباب من المصابين بالتوحد، وكانوا متواجدين معنا أثناء التصوير لمساعدتي في تفاصيل الشخصية وحتى تكون واقعية بشكل كبير ويقتنع بها المشاهد".

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين، وقررت منصة "واتش إت" طرح حلقتين من مسلسل "حالة خاصة" كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والمسلسل يشارك في بطولته طه دسوقي وغادة عادل ووئام مجدي وحسن أبوالروس ونبيل علي ماهر، ومن تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

أبطال مسلسل حالة خاصة ضيوف "صاحبة السعادة" على dmc

موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6| الأحداث السابقة والأبطال

الحلقات الماضية من مسلسل حالة خاصة 

طرحت منصة "واتش ات" الأيام الماضية 4 حلقات جديدة من مسلسل حالة خاصة، كانت بدايتها معرفة تفاصيل عن شخصية "نديم" الذي يلعب دوره الفنان طه دسوقي، ومن ثم قدرته على حل القضايا بطرق سهلة وبسيطة حتى أنه تمكن من الانضمام إلى مكتب أماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، ومن ثم تتوالي الأحداث.

حالة خاصة مسلسل خاصة طه دسوقي الفنان طه دسوقي watch it

الأكثر قراءة

وزير الحرب بحكومة الاحتلال ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبًا

عاجل.. زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب ولاية غليزان بالجزائر

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

عاجل.. قصف جوى مدفعى يستهدف دير البلح وخانيونس والمغازي وسط قطاع غزة

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل