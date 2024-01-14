أول تعليق من طه دسوقى بعد نجاح أولى حلقات "حالة خاصة"

أعرب الفنان طه دسوقي، بطل مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض حاليًا عبر المنصة الرقمية watch it، عن سعادته الكبيرة بنجاح أول 4 حلقات من مسلسله الذي يعد أولى بطولاته المطلقة، وتشاركه فيه الفنانة غادة عادل، التي تلعب دور المحامية أماني النجار، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وموسيقي تصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة.

وتابع "دسوقي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الحمد لله على نجاح مسلسل حالة خاصة كانت هذه الشخصية بمثابة تحدي جديد، خاصًة أنها شخصية شاب مصاب بالتوحد، ويريد أن يحقق أمنيات والدته فيه كما كانت تتمنى وهي طريحة على فراش الموت، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم تتوالي التحديات له داخل الأحداث".

وأضاف: ساعدني بالفعل في شخصية "نديم أحمد أبو سريع" شباب من المصابين بالتوحد، وكانوا متواجدين معنا أثناء التصوير لمساعدتي في تفاصيل الشخصية وحتى تكون واقعية بشكل كبير ويقتنع بها المشاهد".

مسلسل حالة خاصة حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين، وقررت منصة "واتش إت" طرح حلقتين من مسلسل "حالة خاصة" كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والمسلسل يشارك في بطولته طه دسوقي وغادة عادل ووئام مجدي وحسن أبوالروس ونبيل علي ماهر، ومن تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

الحلقات الماضية من مسلسل حالة خاصة

طرحت منصة "واتش ات" الأيام الماضية 4 حلقات جديدة من مسلسل حالة خاصة، كانت بدايتها معرفة تفاصيل عن شخصية "نديم" الذي يلعب دوره الفنان طه دسوقي، ومن ثم قدرته على حل القضايا بطرق سهلة وبسيطة حتى أنه تمكن من الانضمام إلى مكتب أماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، ومن ثم تتوالي الأحداث.