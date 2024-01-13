السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نسرين عكاشة تكشف عن أعمال رحل والدها قبل الانتهاء منها

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

قالت الإعلامية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب والروائي أسامة أنور عكاشة، إن لوالدها أعمالًا فنية لم تكتمل ورحل قبل الانتهاء منها، مشيرة إلى أنه يوجد أكثر من عمل في الدراما.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه توجد أعمال مكتملة في السينما والمسرح وهي التي تحمل فكره وليست بأعداد كثيرة ولكن بها خلاصة فكره، مشيرة إلى أنها حاولت أن تكمل أحد أعمال والدها الدرامية ولكنها خافت من التجربة.

شخصيات تشبه أسامة أنور عكاشة

وأكدت أنه توجد شخصيات تشبه والدها أسامة أنور عكاشة، مثل سليم البدري وعلي البدري، وحسن أرابيسك، مؤكدة أنها دائمًا ترى أن شخصية أبوالعلا البشري هي شخصية والدها.

نسرين عكاشة أسامة أنور عكاشة أعمال فنية رحل السينما والمسرح شخصية أبو العلا البشري

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