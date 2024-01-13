السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: تطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

 

تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية بمركز ومدينة طنطا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير.

وبدأت الجولة بمتابعة المحافظ، الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق ورصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، فضلًا عن تفقد أعمال توسعة كوبري سكة المحلة وتوسعة كوبري قحافة.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، على سرعة نهو الأعمال فى المواعيد المحددة وأن يراعي المواصفات.

محافظ الغربية خطط الرصف إضفاء المنظر الحضاري وتيسير حركة المواطنين وصيانة الطرق

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