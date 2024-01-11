الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ ورش عمل ولقاءات توعوية بالإدارات التعليمية في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفَّذت مديرية التربية والتعليم بالغربية، العديد من ورش العمل التي تحمل شعار "تنمية المجتمع تبدأ من الأسرة"، بالعديد من الإدارات التعليمية. 

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر، للنهوض بالأسر المصرية، وتنفيذًا  لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالتنويه عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فقد نفَّذت إدارة سمنود التعليمية بعقد ورشة عمل بمدرسة الوحدة ببنا أبو صير.

كما نفَّذت إدارة غرب طنطا التعليمية ورشة عمل في كل من مدرسة الحكمة الثانوية بنات، وطنطا الثانوية بنات، ومعهد النور للمكفوفين، كما نفذت إدارة شرق طنطا التعليمية، ورشة عمل بمدرسة سبرباي الرسمية.

ورش عمل ولقاءات توعوية

وتم أيضًا تنفيذ ورشة عمل بمدرسة الشهيد السباعي النجار بإدارة السنطة التعليمية، وأخرى بمدرسة الهمشري للتعليم الأساسي بإدارة قطور التعليمية، أما في الإدارة التعليمية بكفر الزيات، فقد تم عقد لقاء توعوي للأقسام الإدارية بقاعة الاجتماعات بديوان الإدارة التعليمية، وكذلك تم تنفيذ ورشة عمل بمدرسة ابيار الإعدادية.

كما عقدت إدارة التدريب بالمديرية، لقاءً توعويًا لتنمية الأسرة المصرية، وترشيد استهلاك الكهرباء، مع التوجيه العام للحاسب الآلي، لتنفيذ ورش عمل لمعلمي الحاسب الآلي عن ترشيد الاستهلاك ومخاطر الانترنت وكيفية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا خلال إجازة منتصف العام المقبلة. 

وشملت ورش العمل التوعية لعدد ٤٧٠ من أفراد المجتمع التعليمي، ما بين معلمين وطلاب.

ورش العمل تنمية المجتمع تبدأ من الأسرة الإدارات التعليمية بمدرسة الوحدة ببنا أبو صير إدارة غرب طنطا التعليمية

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير امتحانات النقل بإدارة زفتى التعليمية

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

زلزال قرب موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

أخوه مات.. الصور الأولى لحرق شاب منزل والده في الدرب الأحمر

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟