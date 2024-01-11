تنفيذ ورش عمل ولقاءات توعوية بالإدارات التعليمية في الغربية

نفَّذت مديرية التربية والتعليم بالغربية، العديد من ورش العمل التي تحمل شعار "تنمية المجتمع تبدأ من الأسرة"، بالعديد من الإدارات التعليمية.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر، للنهوض بالأسر المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالتنويه عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فقد نفَّذت إدارة سمنود التعليمية بعقد ورشة عمل بمدرسة الوحدة ببنا أبو صير.

كما نفَّذت إدارة غرب طنطا التعليمية ورشة عمل في كل من مدرسة الحكمة الثانوية بنات، وطنطا الثانوية بنات، ومعهد النور للمكفوفين، كما نفذت إدارة شرق طنطا التعليمية، ورشة عمل بمدرسة سبرباي الرسمية.

ورش عمل ولقاءات توعوية

وتم أيضًا تنفيذ ورشة عمل بمدرسة الشهيد السباعي النجار بإدارة السنطة التعليمية، وأخرى بمدرسة الهمشري للتعليم الأساسي بإدارة قطور التعليمية، أما في الإدارة التعليمية بكفر الزيات، فقد تم عقد لقاء توعوي للأقسام الإدارية بقاعة الاجتماعات بديوان الإدارة التعليمية، وكذلك تم تنفيذ ورشة عمل بمدرسة ابيار الإعدادية.

كما عقدت إدارة التدريب بالمديرية، لقاءً توعويًا لتنمية الأسرة المصرية، وترشيد استهلاك الكهرباء، مع التوجيه العام للحاسب الآلي، لتنفيذ ورش عمل لمعلمي الحاسب الآلي عن ترشيد الاستهلاك ومخاطر الانترنت وكيفية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا خلال إجازة منتصف العام المقبلة.

وشملت ورش العمل التوعية لعدد ٤٧٠ من أفراد المجتمع التعليمي، ما بين معلمين وطلاب.