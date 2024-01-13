السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 911 مخالفة مرورية وتحصيل 101 ألف جنيه غرامات خلال أسبوع بالغربية

حملات مرورية
حملات مرورية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار الاسبوع الماضي، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

 

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  911 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توكتوك بدون لوحات، وبدون تراخيص.
 

تحرير مخالفات 

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة ١٠١ ألفا و223جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.


وفي سياق متصل شهد طريق البحر بين قريتي "سجين _نشيل" التابع لمركز قطور بمحافظة الغربية وفاة سائق توكتوك إثر اصطدامه بعربة بحصان.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الاهالي بوفاة سائق توكتوك أثر حادث علي طريق البحر بين قريتي "سجين_نشيل".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب في العقد الرابع، ويدعى "أكرم شعبان أبو عطية" مقيم بقرية سجين بذات دائرة المركز.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.


وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مخالفات متنوعة السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات مقابل مخالفات تم تحريرها

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