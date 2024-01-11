الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 48 محضر مخالفات لأصحاب مخابز يتلاعبون في المواصفات بالغربية

مخابز
مخابز

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 48 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركزى  بسيون، وكفر الزيات، خلال 48 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركزي  بسيون، وكفر الزيات وحررت 48 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.
ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون

وكان الدكتور طارق راشد  رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وشدد المهندس محمد أبو هاشم على مفتشي التموين بضرورة المرور يوميا على كل المخابز حتى يتم إنتاج خبز مطابق للمواصفات. 

ضبط صاحب مخبز فى مركز المحلة استولى على 25 جوال دقيق بلدى مدعم والتصرف فيها بالبيع

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز المحلة، استولى على 25 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز المحلة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 25 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المختصة لتجرى شؤونها.

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