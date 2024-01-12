تجارة طنطا تنظم المؤتمر العلمي "الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة" إبريل المقبل

أعلنت كلية التجارة جامعة طنطا بالغربية، عن تنظيم مؤتمرها العلمي الثامن تحت عنوان "الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة"، وذلك يوم 24 أبريل المقبل، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

وأكدت الكلية في بيانٍ لها، أن محاور المؤتمر تتضمن محاور قسم المحاسبة أثر التكنولوجيا المالية FinTech وتحليل البيانات الضخمة Analytics data Big على المحاسبة والمراجعة وأثر الذكاء الاصطناعي على محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية دور نظام قياس الأداء المتوازن في تحقيق الاستدامة والبيئة الخضراء والعلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية والأداء المالي للشركات.

وأضاف البيان، أن باقي المحاور هي محاور قسم إدارة الأعمال وممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء ودعم التنمية المستدامة التسويق المستدام ودوره في تدعيم التنافسية التمويل الرقمي الأخضر وممارسات سلاسل الإمداد الخضراء والأداء المستدام.

محاور المؤتمر

وأوضح البيان، أن باقى المحاور عن قسم الاقتصاد والمالية العامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتغيرات الجيوسياسية والتنمية المستدامة والبعد البيئي للتنمية المستدامة الشمول المالي والتنمية المستدامة والتحول نحو بدائل لمنتجات الطاقة والتنمية المستدامة الابتكار كألية لتحقيق التنمية المستدامة وأبعاد العلاقات التشابكية بين الاقتصاد وسلاسل الامداد ومحاور قسم الإحصاء والرياضة والتأمين والدمج بين الأساليب الإحصائية وأساليب تعلم الالة في تحليل البيانات الضخمة، وبيانات التنمية المستدامة والتكامل بين الأساليب الإحصائية وأساليب التنقيب في البيانات لعمليات صنع ودعم القرار النماذج الهجينة للسلاسل الزمنية للتنبؤ بالكثير من الظواهر الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية الحديثة وأثر الرقمنة على شركات التأمين واستخدام الذكاء الاصطناعي في سوق التأمين المصري والابتكارات المالية في مجال التأمين ودورها في دعم قدرة الشركات على تغطية المخاطر.

وأشار البيان، إلى أن هو المحـور الخامس مصر ونقطة الانطلاق على أن يبدأ قبول ملخصات الأبحاث من اليوم وحتى 1 فبراير المقبل.