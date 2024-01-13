السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو مجلس الشيوخ: ادعاءات إسرائيل ضد مصر كشفت كذبها أمام العالم

محمد صلاح البدري
محمد صلاح البدري

أدان الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ  الادعاءات التي ساقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتعلق بتهمة تجويع أكثر من ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومنع سبل الحياة عنهم، بهدف إبادة سكان القطاع، مؤكدًا أن هذه الادعاءات ما هي إلا محاولة فاشلة من جانب قوات الاحتلال الإسرئيلي للتغطية على فشلهم وجرائمهم التي ارتكبوها في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له قبل قليل، بأن مرافعة الدفاع الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية اعتمدت على الأكاذيب وتشويه الحقائق، فضلًا عن أنها كشفت تخبط قوى الاحتلال أمام العالم بأكمله، لأن الجميع يعلم كذب إسرائيل فيما يتعلق بحديثها حول مصر وحول ما تقوم به فى غزة ضد المدنيين.

وأوضح أن معبر رفح لم يُغلق أبدًا من الجانب المصري الذي حرص كل الحرص على إدخال آلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة في وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال التي تعمد خطف الأطفال وقتل الأبرياء من النساء والشيوخ العُزل وخرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

واختتم حديثه بأن مصر لن تنجر إلى المحاولات الفاشلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للزج باسمها في خيالات ليست لها علاقة بالواقع لا من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن الدولة المصرية أعلنت منذ اليوم الأول عن وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الأبيِّ الصامد الذي يدافع عن حقه في إقامة دولته.

الدكتور محمد صلاح البدري مجلس الشيوخ فريق الدفاع الاسرائيلي محكمة العدل الدولية قطاع غزة

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