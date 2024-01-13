السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة بشأن خدمات رعاية المسنين

رغدة نجاتي
رغدة نجاتي

تقدمت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بشأن خدمات الرعاية  المقدمة للمسنين.


وقالت إن فئة كبار السن تمثل شريحة كبيرة من الشعب، حيث يصل عدد المسنين في مصر (60 سنة فأكثر) نحو 9 ملايين مسن بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات السكان في بداية يوليو 2023، في آخر إحصائيات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت النائبة أن تلك الفئة تحتاج إلى خدمات ورعاية خاصة مختلفة عن باقي فئات المجتمع، حيث تحتاج إلى خدمات اجتماعية ونفسية وصحية، من نوع خاص، حيث يكونون أكثر عرضة للأمراض، كما أن من بينهم من يكون وحيدًا بعد ابتعاد ذويه عنه، ومنهم من يعانى من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر ومنهم من يتعرض للعنف، ما يتطلب تقديم خدمات رعاية اجتماعية ونفسية لهم بشكل خاص.

وتابعت: كما أن أصحاب تلك الفئة يحتاجون خدمات رعاية صحية خاصة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تنظيم في ظل عدم اكتمال منظومة التأمين الصحى في كل المحافظات، حتى الآن.


وأكدت النائبة رغدة نجاتي أن تلك الفئة تستحق منا كل الدعم والمساعدة والاهتمام، لذلك أريد من الحكومة توضيح سياستها تجاه خدمات رعاية المسنين.

الدكتورة رغدة نجاتي مجلس النواب رعاية المقدمة للمسنين رعاية خاصة امراض الشيخوخة

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