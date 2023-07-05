"التضامن": 5 آلاف مسن يستفيدون من دور رعاية المسنين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود 168 دورا للمسنين لرعاية وخدمة كبار السن فى 22 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من خدمات هذه الدور بلغ ما يقرب من 5 آلاف مسن، كما بلغ عدد المستفيدين من أندية المسنين حوالي 40 ألف مسنة ومسن.

وأضافت أنه تم التعاون مع وزارة النقل لإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة في ظل دعم الشرائح الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة من 50%، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم العمل على توفير حياة كريمة لكبار السن، وتوفير معاش مناسب لهم، علاوة على ضمان حقوقهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، والثقافية، حيث تولى الدولة اهتماما خاصا بكبار السن.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق مبادرة "العمر الذهبي" لكبار السن، فى محافظات الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، السويس، على أن يتم إطلاقها تباعا فى باقي محافظات الجمهورية.

وتعمل مبادرة "العمر الذهبي" على دمج كبار السن باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن، وتصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين.