السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجل وزوجته لسرقة سيدة بعابدين

حبس مسجل
حبس مسجل

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بحبس مسجل خطر وزوجته لسرقتهما سيدة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهما الإجرامي.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته) بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بسرقة (هاتف محمول) من إحدى السيدات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وقيام الأول بإخفاء الهاتف المحمول لدى أحد أقاربه، تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة عابدين الجزئية مسجل خطر قسم شرطة عابدين أحد الأشخاص اسلوب المغافلة

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