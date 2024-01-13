السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بترويج الهيروين وحيازة سلاح نارى بالقطامية 4 أيام

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس متهم بترويج مخدر  الهيروين، وحيازة سلاح وذخائر نارية في القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

نيابة القاهرة الجديدة مخدر الهيروين سلاح وذخائر نارية النيابة تقرير مفصل

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