الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى فى البساتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه فى اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالبساتين.

 

التحريات الأمنية في القضية كشفت أنه حال مرور قوة أمنية بأحد الشوارع في منطقة البساتين اشتبهت في المتهم أثناء حمله حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره إلى داخل أحد الشوارع الجانبية وأسرع خطاه.

 

واوضحت التحريات ان المتهم أظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه وتبين أنه سلاح ناري فرد خرطوش وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على ثمانية عشر قطعة مستطيلة فرش لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.

محكمة جنايات القاهرة شخص السجن المشدد مواد مخدرة

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