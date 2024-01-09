الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

حبس عاطل متهم بترويج مواد مخدرة في المنوفية

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين.


تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد محمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقباء مصطفى البش، محمد سالم معاونى مباحث المركز، من ضبط عاطل ومقيم بقرية طملاى وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين.

نيابة منوف بمحافظة المنوفية مواد مخدرة عاطل التحقيقات

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