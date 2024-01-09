بعد نشر قصتها على "الدستور".. محافظ المنوفية يكرم الحاجة "عائشة" طالبة محو الأمية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قليل، الحاجة عائشة أيقونة محو الأمية بالمحافظة البالغة من العمر 84 عاما، بعد نشر قصتها وكفاحها على موقع “الدستور” وخضوعها أمس لامتحان محو الأمية بهيئة تعليم الكبار.

وكرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحاجة عائشة صاحبة الـ84 عام بعد خضوعها لامتحان محو الأمية تقديرا لجهودها وعزيمتها وإصرارها على التعلم في هذا السن بعد مسيرة من العطاء، وقدم لها ميدالية تحمل شعار المحافظة ومبلغ مالي.

من جانبها، أعربت الحاجة عائشة صاحبة الـ84 عام عن فرحتها الكبرى بالتكريم الذي قدمه لها محافظ المنوفية.

وحضر التكريم محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وسوزي صبحي مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعي والمشرفة على برنامج لا أمية مع تكافل وكرامة.

وأضافت الحاجة عائشة أن رحلتها من النور إلى الظلام بدأت عندما تعرفت صدفة على فتحية، معلمة في فصول محو الأمية، عندما قابلتها أمام منزلها وسألتها عن حالها وهل ترغبين في أن تتعلمي القراءة والكتابة، فرحبت بها وقالت لها "نفسي أتعلم، بس أنا ست كبيرة مش هقدر أجي تعالي انتي علميني".

وبالفعل رحبت مدرسة محو الأمية وبدأت في الانتظام بالذهاب إليها، وكان هذا منذ أكثر من عام مضى حتى أصبحت الحاجة عائشة متمكنة في القراءة والكتابة.

وأكدت الحاجة عائشة أكبر طالبة محو أمية بالمنوفية، في حديثها لموقع “الدستور” أنها تنصح أي سيدة تقرأ وتكتب أن تذهب لفصول محو الأمية حتى تتمكن من العيش حياة صحية وتكون على دراية بكل ما يحدث حولها، حتى لو كان عمرها مائة عام.

وأضافت السيدة عائشة أنها تحلم بأن تستلم شهادة محو الأمية، وسيكون هذا أكبر إنجاز أنجزته في حياتها، برغم كل الصعاب والحياة التي عاشتها، وتمكنت من خلالها من تربية عشرة أبناء تفتخر بهم حتى الآن.

وأكدت “عائشة” أنها لقت دعمًا من أولادها وأحفادها عندما علموا بأنها سجلت في فصول محو الأمية منذ عام مضى، وأصبحت الآن تجلس وسط أحفادها وتقرأ وتكتب وتتحدث معهم بكل ثقة وحب.

محافظ المنوفية و الحاجه عائشة