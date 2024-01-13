الزراعة: معهد الإنتاج الحيواني يتبنى خطة لزيادة أعداد الحيوانات المحسنة والاستفادة من أصوله

تعتبر معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية هي قاطرة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفي هذا الصدد يقوم معهد بحوث الإنتاج الحيواني باجراء الأبحاث التطبيقية في كافة المجالات المتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض الالبان ومنتجاتها من خلال نشر الحيوانات المحسنة والمتأقلمة مع الظروف المصرية.

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول مركز البحوث الزراعية

بحث د عادل عبد العظيم رئيس المركز مع د محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني والدكتور ماجد عبد الهادي والدكتور أحمد عبد الخالق وكيلا المعهد الاستخدام الأمثل للمساحات الشاغرة بالمحطات التابعة للمعهد وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال "عبدالعظيم" ان معهد بحوث الإنتاج الحيواني يمتلك 12محطة بحثية بالإضافة للمركز الدولي للتلقيح الاصطناعي بسخا ومركز أبحاث ودراسات الابل بمطروح وتخدم محطات المعهد المربين بمعظم محافظات الجمهورية. وقد وضع المعهد خطة لتحويل المحطات الى محطات تخصصية. حيث خصص المعهد 3 محطات لتربية وتحسين الجاموس المصري بمحلة موسى بمحافظة كفر الشيخ والسرو بمحافظة دمياط والجميزة بمحافظة الغربية. وخصص 4 محطات لتربية وتحسين الابقاربسخا والقرضا بمحافظة كفر الشيخ والسرو بمحافظة دمياط وسدس بمحافظة بنى سويف و6 محطات لتربية وتحسين الأغنام والماعز بسخا والقرضا بمحافظة كفر الشيخ والسرو بمحافظة دمياط وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية وسدس بمحافظة بنى سويف وملوي بمحافظة المنيا. وعدد 8 محطات لتربية الدواجن وهي سخا، السرو، الفيوم، الجميزة، برج العرب، ملوي بالإضافة لمحطة أنشاص بمحافظة الشرقية والصبحية بمحافظة الإسكندرية كذلك يتبع المعهد محطة متخصصة في الطيور الرومية بمحلة موسى بكفر الشيخ ومحطة لتربية الطيور المائية ( البط والاوز) بالسرو بدمياط بالاضافة لعدد 7 محطات لتربية الارانب بسخا والسرو والصبحية وبرج العرب وسدس وأنشاص والجميزة.

إنتاج جرعات السائل المنوي سلالات الابقار العالمية

واضاف رئيس مركز البحوث الزراعية ان المركز الدولي للتلقيح الاصطناعي في سخا بكفر الشيخ يقوم بإنتاج جرعات السائل المنوي سلالات الابقار العالمية وسلالات الجاموس المصري والإيطالي والتي ستصل هذا العام الى 250 الف جرعة ومن المنتظر ان تصل العام القادم الى 500 الف جرعة ويهدف المعهد للوصول الى مليون جرعة سنويا. كما سيقوم المركز قريبا بإنتاج جرعات السائل المنوي من سلالات الأغنام و الماعز العالمية والمحلية عالية الإنتاج والمرغوبة من المربين ويقوم المركز بتوزيع جرعات السائل المنوي على معظم محافظات الجمهورية بنسب خصوبة تزيد عن 80%.



ومن ناحيته قال د محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني ان المعهد يركز في الآونة الأخيرة على الاستثمار مع القطاع الخاص في قطاعات الابقار والجاموس والدواجن والتي أظهرت نتائجها الأولية تحسن كبير في إنتاجية قطعان الابقار والجاموس من الالبان بالإضافة لتحسن الحالة الجسمانية والتناسلية للقطعان. ويسعى المعهد لزيادة الاستثمارات في بقية القطاعات للوصول بالمحطات للطاقة الإنتاجية القصوى بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة اعداد الحيوانات المحسنة وراثيا لتوزيعها على المربين بهدف نشر التراكيب الوراثية المحسنة والتي تنعكس على الناتج القومي من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والالبان..