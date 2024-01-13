السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تُدرج شركتين إيرانيتين على قائمة العقوبات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أدرجت الولايات المتحدة، الجمعة، شركتين على قائمة العقوبات، شاركتا في شحن السلع الإيرانية لدعم الميسر المالي الحوثي المقيم في إيران سعيد الجمل وشبكته.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن الدعم المالي الذي تقدمه إيران للحوثيين أدى إلى تأجيج هجماتهم المتواصلة على التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأدرجت الولايات المتحدة أربع سفن باعتبارها ممتلكات محظورة تعمل لصالح الشركتين.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين وستتخذ بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، التدابير المتاحة لعرقلة أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد الحقوق والحريات الملاحية والتجارة البحرية العالمية.

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