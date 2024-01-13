السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برلمانى إستونى يدعو لتعزيز حدود بلاده مع روسيا من خلال زرع الألغام

الألغام
الألغام

دعا العضو في البرلمان الإستوني، ليو كوناس، إلى تعزيز حدود إستونيا مع روسيا من خلال وضع حواجز وزرع الألغام المضادة للدبابات وللمشاة على حد سواء، وفقا لـ «روسيا اليوم».


وأشار كوناس، الذي يعتبر نائب رئيس لجنة شئون الدفاع الوطني في البرلمان الإستوني، في حديث لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإستونية ERR، إلى أن حماية الحدود ستتطلب 3 إجراءات.

 

وأكد البرلماني أنه من الضروري تجديد مخزونات المتفجرات والألغام، تعويضا عما قدمته إستونيا لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه "على سبيل المثال أعطينا كمية كبيرة جدا من الألغام المضادة للدبابات. ويجب أن نستبدلها فورا وبعد ذلك نزيد من كمية الألغام والمتفجرات ومكوناتها".

 

ثانيا، دعا البرلماني لانسحاب جميع دول البلطيق الثلاث من اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للمشاة.

 

وثالثا، دعا إلى بدء إنتاج المتفجرات للأغراض العسكرية في إستونيا، والتي يمكن استخدامها في الألغام المضادة للدبابات والمشاة، وفي قذائف الهاون والمدفعية.

 

وأضاف أنه "بعد أن نحقق هذه الأمور الثلاثة، يمكن أن نبدأ الحديث عن إمكانية بدء بناء المنشآت الدفاعية بشكل جدي"، مشيرا إلى أنه يمكن كذلك التحضير لتفجير الجسور في الأماكن الأساسية وإقامة حواجز مثل الكتل الخرسانية المعروف بـ "أسنان التنين" في حال التصعيد العسكري على الحدود.

 

وأكد أن "المنشآت الدفاعية في المنطقة الحدودية ستكون أحد المواضيع التي يجب مواصلة العمل عليها في العام الجديد"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الإستونية تعمل مع الزملاء في البلطيق بهذا الشأن.

 

وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني لم يذكر روسيا في حديثه بشكل مباشر، لكن إستونيا تمتلك حدودا برية مع روسيا ولاتفيا فقط، وتعتبر الأخيرة شريكا لإستونيا في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

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