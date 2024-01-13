السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جنرال أمريكى: الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن بعد الضربات ضدهم

صاروخ
صاروخ

قال جنرال أمريكي إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخًا بالستيًا مضادًا للسفن اليوم الجمعة ردًا على ضربات أمريكية وبريطانية استهدفتهم.

وأوضح مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اللفتنانت جنرال دوجلاس سيمز للصحفيين: «نعلم أنهم أطلقوا صاروخًا واحدًا على الأقل في رد انتقامي»، مضيفًا أن الصاروخ لم يصب أي سفينة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأمريكي بايدن تنفيذ القوات الأمريكية والبريطانية «ضربات ضد عدد من الأهداف» الحوثية.

وأضاف بايدن، أن الضربات على الحوثيين نفذت «بدعم» من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، وتابع في بيان: «لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات» إذا لزم الأمر.

فيما أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الضربات ضد الحوثيّين في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ.

وقال أوستن في بيان إن «هذه العمليّة تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرّات البحريّة في العالم».

من جانبه، أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام مواصلة استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل» في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية.

وقال في منشور على منصة «إكس»: «نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة».

الأكثر قراءة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

عاجل.. تركيا تعلن سقوط 5 جنود فى اشتباك مع مسلحين أكراد بشمال العراق

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. الولايات المتحدة وبريطانيا تقصفان أقل من 30 موقعًا مختلفًا فى اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا