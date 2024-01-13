جنرال أمريكى: الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن بعد الضربات ضدهم

قال جنرال أمريكي إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخًا بالستيًا مضادًا للسفن اليوم الجمعة ردًا على ضربات أمريكية وبريطانية استهدفتهم.

وأوضح مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اللفتنانت جنرال دوجلاس سيمز للصحفيين: «نعلم أنهم أطلقوا صاروخًا واحدًا على الأقل في رد انتقامي»، مضيفًا أن الصاروخ لم يصب أي سفينة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأمريكي بايدن تنفيذ القوات الأمريكية والبريطانية «ضربات ضد عدد من الأهداف» الحوثية.

وأضاف بايدن، أن الضربات على الحوثيين نفذت «بدعم» من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، وتابع في بيان: «لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات» إذا لزم الأمر.

فيما أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الضربات ضد الحوثيّين في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ.

وقال أوستن في بيان إن «هذه العمليّة تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرّات البحريّة في العالم».

من جانبه، أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام مواصلة استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل» في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية.

وقال في منشور على منصة «إكس»: «نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة».