السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

13 يناير.. أبرز ما حدث فى مثل هذا اليوم

القاهرة تستضيف أول
القاهرة تستضيف أول موتمر قمة عربية

على مدار التاريخ حدث في مثل هذا اليوم، العديد من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، والتي نرصدها من خلال أجندة يومية تقدما الــ “الدستور”.

 

 حدث في مثل هذا اليوم.. القاهرة تستضيف أولى مؤتمرات القمة العربية 

ومن أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم، عقد أولي مؤتمرات القمة العربية في القاهرة عام 1964، برئاسة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، واستغرقت أعمال المؤتمر أربعة أيام، تناولت خلالها التحركات الإسرائيلية علي الجبهة السورية ــ أمين العام الأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار يلتقي مع الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد لتفادي اندلاع حرب في الخليج بسبب غزو العراق للكويت.

وحدث في مثل هذا اليوم، صدور العدد الأول من جريدة تايمز البريطانية، وتنصيب الملكة إليزابيث الأولي لملكة لبريطانيا، واستقلال اليونان، تشكيل حزب العمل البريطاني المستقل ــ القوات السوفيتية تهاجم مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا لإيقاف إستقلالها.

وحدث في مثل هذا اليوم، القوات الحكومية في اليونان تجهض حركة تمرد في صقلية ــ الإعلان عن فوز حزب الوفد في أول انتخابات برلمانية في مصر عام 1924 ــ رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يصل إلي الدار البيضاء في المغرب ضمن جولاته بالحرب العالمية الثانية.

كما حدث في مثل هذا اليوم، الرئيس الألماني أودلف هتلر يعلن الحرب الشاملة علي الحلفاء ــ الخميني يعلن من باريس تشكيل المجلس الأعلي للثورة الإسلامية بهدف إسقاط شاه إيران محمد رضا بهلوي ــ  اغتيال عمر المخيون الملحق الإعلامي الليبي بالسفارة الليبية في روما.

حدث في مثل هذا اليوم، من العام 1986 إسرائيل تعلن موافقتها علي مسألة التحكيم في سيادة طابا ــ اندلاع حرب أهلية في اليمن ــ فيروس “الجمعة 13” يضرب جميع أجهزة الحاسب في إنجلترا ــ اليابان تعتذر لكوريا الجنوبية عن الاعتداءات الجنسية التي قام بها أفراد جيشها ضد النساء في كوريا خلال الحرب العالمية الثانية ــ انتخاب خديجة عريب لتولي منصب رئاسة البولمان الهولندي لتصبح أول عربية مسلمة تتولي المنصب ــ مجلس النواب الأمريكي يتهم دونالد ترامب بالتحريض علي التمرد.

أشهر مواليد هذا اليوم

ومن أشهر مواليد حدث في مثل هذا اليوم كل من: الفنان المصري حسين رياض ــ الناقد دكتور شوقي ضيف ــ الفنانة روحية خالد ــ الفنان منير مراد ــ الروائي بهاء طاهر ــ مدحت العدل ــ عالم الفيزياء الألماني والحاصل علي جائزة نوبل للفيزياء عام 1911 فيلهيم فيين ــ الفنانة أمل رزق 

أشهر وفيات حدثت في مثل هذا اليوم

ومن أشهر وفيات حدث في مثل هذا اليوم كل من: الفيزيائي الروسي ألكسندر بوبوف ــ الروائي الشاعر الإنجليزي توماس هاردي ــ الروائي الأيرلندي جيمس جويس صاحب ملحمة “عوليس” ــ الرئيس اليمني الأسبق عبد الفتاح إسماعيل ــ الفنانة مديحة كامل ــ الفنانة السورية نجاح العبد الله ــ الموسيقار اللبناني منصور الرحباني ــ المستشرق الألماني مراد هوفمان.

حدث في مثل هذا اليوم أولي مؤتمرات القمة العربية الرئيس جمال عبد الناصر الفنان حسين رياض الفنان منير مراد روحية خالد الفنانة امل رزق الناقد دكتور شوقي ضيف

مواد متعلقة

«رحلة الخير».. «القومى للترجمة» يصدر «العائلة المقدسة فى مصر»

محاولة لإعادة كتابة سيرة الأب "متى المسكين" في معرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر السبت 13-1-2024 فى البنوك المصرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا