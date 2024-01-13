13 يناير.. أبرز ما حدث فى مثل هذا اليوم

على مدار التاريخ حدث في مثل هذا اليوم، العديد من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، والتي نرصدها من خلال أجندة يومية تقدما الــ “الدستور”.

حدث في مثل هذا اليوم.. القاهرة تستضيف أولى مؤتمرات القمة العربية

ومن أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم، عقد أولي مؤتمرات القمة العربية في القاهرة عام 1964، برئاسة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، واستغرقت أعمال المؤتمر أربعة أيام، تناولت خلالها التحركات الإسرائيلية علي الجبهة السورية ــ أمين العام الأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار يلتقي مع الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد لتفادي اندلاع حرب في الخليج بسبب غزو العراق للكويت.

وحدث في مثل هذا اليوم، صدور العدد الأول من جريدة تايمز البريطانية، وتنصيب الملكة إليزابيث الأولي لملكة لبريطانيا، واستقلال اليونان، تشكيل حزب العمل البريطاني المستقل ــ القوات السوفيتية تهاجم مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا لإيقاف إستقلالها.

وحدث في مثل هذا اليوم، القوات الحكومية في اليونان تجهض حركة تمرد في صقلية ــ الإعلان عن فوز حزب الوفد في أول انتخابات برلمانية في مصر عام 1924 ــ رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يصل إلي الدار البيضاء في المغرب ضمن جولاته بالحرب العالمية الثانية.

كما حدث في مثل هذا اليوم، الرئيس الألماني أودلف هتلر يعلن الحرب الشاملة علي الحلفاء ــ الخميني يعلن من باريس تشكيل المجلس الأعلي للثورة الإسلامية بهدف إسقاط شاه إيران محمد رضا بهلوي ــ اغتيال عمر المخيون الملحق الإعلامي الليبي بالسفارة الليبية في روما.

حدث في مثل هذا اليوم، من العام 1986 إسرائيل تعلن موافقتها علي مسألة التحكيم في سيادة طابا ــ اندلاع حرب أهلية في اليمن ــ فيروس “الجمعة 13” يضرب جميع أجهزة الحاسب في إنجلترا ــ اليابان تعتذر لكوريا الجنوبية عن الاعتداءات الجنسية التي قام بها أفراد جيشها ضد النساء في كوريا خلال الحرب العالمية الثانية ــ انتخاب خديجة عريب لتولي منصب رئاسة البولمان الهولندي لتصبح أول عربية مسلمة تتولي المنصب ــ مجلس النواب الأمريكي يتهم دونالد ترامب بالتحريض علي التمرد.

أشهر مواليد هذا اليوم

ومن أشهر مواليد حدث في مثل هذا اليوم كل من: الفنان المصري حسين رياض ــ الناقد دكتور شوقي ضيف ــ الفنانة روحية خالد ــ الفنان منير مراد ــ الروائي بهاء طاهر ــ مدحت العدل ــ عالم الفيزياء الألماني والحاصل علي جائزة نوبل للفيزياء عام 1911 فيلهيم فيين ــ الفنانة أمل رزق

أشهر وفيات حدثت في مثل هذا اليوم

ومن أشهر وفيات حدث في مثل هذا اليوم كل من: الفيزيائي الروسي ألكسندر بوبوف ــ الروائي الشاعر الإنجليزي توماس هاردي ــ الروائي الأيرلندي جيمس جويس صاحب ملحمة “عوليس” ــ الرئيس اليمني الأسبق عبد الفتاح إسماعيل ــ الفنانة مديحة كامل ــ الفنانة السورية نجاح العبد الله ــ الموسيقار اللبناني منصور الرحباني ــ المستشرق الألماني مراد هوفمان.