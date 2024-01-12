الاثنين المقبل.. مكتبة مصر الجديدة للطفل تنظم دورة تدريبية عن برمجة الروبوتات

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل التابعة لجمعية مصر الجديدة، دورة تدريبية لمدة شهر عن برمجة الربوتات.

تفاصيل دورة برمجة الروبوتات بمكتبة مصر الجديدة للطفل

وتنطلق الدورة يوم 15 يناير الجاري، وتأتي تحت عنوان " البرمجة والروبوت" والتى تتحدد بأربعة برامج تدريبية وفق المرحلة العمرية المستهدفة.

وتستمر لمدة شهر في أربعة برامج بواقع يومين فى الأسبوع، أيام الإثنين والخميس 8 محاضرات لكل برنامج تبدأ المحاضرات للأربعة برامج من الساعة 10 وحتى الساعة 6 بالتوالى كل ساعتين.

هذه الدورة تعتبر خطوة هامة ضمن التعرف على التكنولوجيات الحديثة

وعن دورة برمجة الروبوتات، قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة: الآن أكثر من أي وقت مضى يجب علينا أن نكون على دراية بالتقنيات الحديثة والتحولات التكنولوجية المتسارعة، وخاصة في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية، وبرمجة الروبوتات، لذا فإن هذه الدورة تعتبر خطوة هامة لمن يريدون التعرف على الروبوتات وأساسيات برمجتها .

وأشار “حلمى” إلى أن المشاركين في دورة برمجة الروبوتات، سيتعرفون على الأساسيات الضرورية لبرمجة الروبوتات، بما في ذلك التحكم في الأضواء، والحركة، والتواصل مع الحواسب والهواتف الذكية، وبهذه الطريقة، يكتسب المتدربين المهارات اللازمة لبناء الروبوتات الخاصة بهم، وتطويرها لتنفيذ المهام المختلفة التي يرغبون فيها.

البرنامج الأول في دورة برمجة الروبوتات يستهدف المرحلة العمرية من سن خمس إلى سبع سنوات

وأضاف الدكتور نبيل حلمى، أن الدورة تقدم بالتعاون مع مؤسسة technospace، مشيرا إلى أن البرنامج الأول في دورة برمجة الروبوتات يستهدف المرحلة العمرية من سن خمس إلى سبع سنوات، يتعلم خلالها الطفل أساسيات الأكواد وتكوين روبوت بسيط وبرمجتة بالكود المخصص لتحريك موتور، بينما البرنامج الثانى مهرجان العلوم والروبوت من سن 7 إلي 10 سنة ، يتم تدريب الأطفال على علوم stem، ودراسة أساسيات البرامج والأكواد وبرمجة المواتير والسنسور.

والبرنامج الثالث روبوت الإنقاذ من سن 10 إلي 14 سنة ، يتدرب الأطفال على ميكانيكا تصميم الروبوتات بتصميمات مختلفة روبوت ارم وكيفية تصميمه، البرمجة وكيفية برمجة المواتير والسينسور المختلفة وكتابة كود طويل، البرنامج يعزز مهارات التواصل والعمل الجماعى والتفكير المنطقى الرياضى والثقة بالنفس.

كما أن البرنامج الرابع "موبايل ابلكيشن" تطبيق على الموبايل يحقق هدف من أهداف التنمية المستدامة يتعلم الطالب كيفية تصميم تطبيق موبايل ولغات البرمجة المختلفة لإتمام البرمجة وكيفية إنشاء قواعد البيانات السن من 9 ــ 12 سنة.