الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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راجي الصوراني يكشف كواليس محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)

محكمة العدل
محكمة العدل

قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورائد العمل الحقوقي في فلسطين، إن ما حدث بالأمس في الدعوى التي تم تقديمها من قبل جنوب إفريقيا، التي تحمل تاريخا واسعا وإرثا نضاليا في قهر نظام عنصري بغيض، كان كل ذلك معكوسا في تقديم القضية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ممارسة جرائم الحرب.

وأوضح الصوراني، خلال حواره مع الإعلامي ضياء رشوان، ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، أنه من خلال 9 من المحامين الذين ترافعوا بشكل رائع لعرض هذه الجريمة الإسرائيلية بشقها المادي والقانوني، تم عرض الوثائق بشكل دقيق للغاية كأنهم يعيشوا داخل غزة والأراضي المحتلة بكل تفاصيلها، ما جعلها تنعكس بهذا الشكل أمام الرأي العام.

راجي الصوراني المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فلسطين جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل جرائم الحرب الإعلامي ضياء رشوان برنامج مصر جديدة المحامين الجريمة الإسرائيلية

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