السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور "ناحوم  أفندى أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر " جديد سهير عبد الحميد

ناحوم أفندي
ناحوم أفندي

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية كتاب "ناحوم أفندي أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر "، للكاتبة الصحفية والباحثة في التاريخ  سهير عبد الحميد، والذي كتبت له التقديم  ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية في مصر.

 

يتناول الكتاب سيرة آخر حاخامات اليهود في مصر،  والذي تولى منصبه " 1925- 1960" في فترة تاريخية حرجة نشبت خلالها الصهيونية أظافرها لتجعل مصر بوابةً لعبور اليهود إلى أرض الميعاد المزعومة. 

 

وقالت الكاتبة والباحثة في التاريخ المصري سهير عبد الحميد: إن الكتاب ليس مجرد ترجمة لسيرة ناحوم أفندي الذي كان عضوًا في مجلس الشيوخ وعضوا في مجمع اللغة العربية والزعيم الروحي الأهم لليهود المصريين، بل إن الكتاب محاولة موضوعية لدراسة موقف اليهود المصريين من الحركة الصهيونية من خلال تتبع سياسات ناحوم أفندي في مصر وموقفه من القصر ثم علاقته بنظام 23 يوليو 1952 وبياناته التي أدلى بها للصحف خصوصا في اللحظات التاريخية الحرجة كالعدوان الثلاثي وحرب فلسطين. وتضيف: ويبحث الكتاب في طبيعة الحياة التي عاشها اليهود في مصر من خلال علاقة حاخامهم الأكبر بالسلطة ورجال الدين والسياسة والفكر والثقافة وأيضا رموز الحركة الصهيونية .

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كما يتناول الكتاب آراء عدد من الكتاب في مواقفه السياسية مثل محمد حسنين هيكل ومحمد التابعي، وأيضا الدور الذي لعبه الحاخام في مجمع اللغة العربية والتقدير الذي لاقاه خصوصا من الأديب عباس محمود العقاد، 

وتضيف سهير عبدالحميد إنها حاولت تقديم رؤية وافية حول طبيعة علاقة اليهود بالمجتمع المصري عبر قراءة صحفهم الصادرة في الثلاثينيات والأربعينيات.

 

يذكر أن " ناحوم أفندي " هوالكتاب السادس للكاتبة سهير عبد الحميد في مجال البحث التاريخي ؛ حيث صدر لها: قصور مصر، إسكندرية من تاني، على عتبة المقام، سلسال الباشا، اغتيال قوت القلوب الدمرداشية.

كتاب ناحوم أفندي أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر سهير عبد الحميد ماجدة هارون الطائفة اليهودية في مصر سيرة آخر حاخامات اليهود في مصر

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