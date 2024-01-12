"أخواتك محتاجينك".. "شباب التجمع" يُطلق حملة توقيعات لمحاكمة إسرائيل دوليًا

دعا اتحاد الشباب التقدمي، الجناح الشبابي لحزب التجمع، أحرار العالم للمشاركة في حملة توقيعات للتأكيد على دعم الإنسانية والمطالبة بمحاسبة إسرائيل كمجرم حرب على خلفية ارتكاب جرائم إبادة في حق الشعب الفلسطيني ومحاسبتها أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع الاتحاد في بيان له: "ندعوكم للتوقيع على العريضة الإلكترونية لدعم القضية الفلسطينية.. صوتك أمانة وأخواتك فى فلسطين محتاجينك ساعدهم بأقل حاجه تقدر عليها ومتبخلش بتوقيعك علشان هيفرق زى المقاطعة لما فرقت".



وتمثل لينك استمارة التوقيع في



https://chng.it/zCkMtzx5Th