الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"أخواتك محتاجينك".. "شباب التجمع" يُطلق حملة توقيعات لمحاكمة إسرائيل دوليًا

النائب علاء عصام
النائب علاء عصام

دعا اتحاد الشباب التقدمي، الجناح الشبابي لحزب التجمع، أحرار العالم للمشاركة في حملة توقيعات للتأكيد على دعم الإنسانية والمطالبة بمحاسبة إسرائيل كمجرم حرب على خلفية ارتكاب جرائم إبادة في حق الشعب الفلسطيني ومحاسبتها أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع الاتحاد في بيان له: "ندعوكم للتوقيع على العريضة الإلكترونية لدعم القضية الفلسطينية.. صوتك أمانة وأخواتك فى فلسطين محتاجينك ساعدهم بأقل حاجه تقدر عليها ومتبخلش بتوقيعك علشان هيفرق زى المقاطعة لما فرقت".

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حزب التجمع يهنئ السيسى بإعادة انتخابه رئيسًا للبلاد

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رئيس حزب التجمع: ندعم السيسى لأنه يحقق أمن وتنمية مصر (فيديو)


وتمثل لينك استمارة التوقيع في

https://chng.it/zCkMtzx5Th

اتحاد الشباب التقدمي حزب التجمع القضية الفلسطينية التجمع العالم إسرائيل الإنسانية العريضة الإلكترونية

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