الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب التجمع: ندعم السيسى لأنه يحقق أمن وتنمية مصر (فيديو)

سيد عبد العال
سيد عبد العال

أكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، على تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرًا إلى أنه يمثل نوعًا من الحكم الذي يلبي متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.

وقال عبدالعال، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، إن حزبه لديه مشروع سياسي يتضمن مجموعة من المهام المتعلقة بالأمن القومي والتنمية الداخلية، وإن الرئيس السيسي ينفذ هذا المشروع بنجاح، مضيفًا أنه يعيد لمصر دورها الإقليمي والعربي.

وأوضح عبدالعال، أن حزبه لم يكن يخطط لترشيح أحد من قياداته في الانتخابات الرئاسية، وأنه أقنع باقي أعضاء الحزب بدعم الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يحترم الأحزاب الأخرى التي قررت ترشيح ممثلين لها، وأنه يرى أن التعددية السياسية مهمة للديمقراطية.

وأشار عبدالعال، إلى أن الأحزاب التي شاركت في السباق الرئاسي ستكسب خبرة وشعبية، وأنها ستتعامل مع الصندوق الانتخابي بشفافية ونزاهة.

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